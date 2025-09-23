Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:34

Украину предупредили о риске нового майдана из-за сжигания тел

Военэксперт Иванников: сжигание тел солдат ВСУ может привести к новому майдану

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сжигание тел погибших бойцов ВСУ может привести к новому майдану на Украине, предупредил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. По его словам, семьи пропавших без вести военных объединяются в поисковые группы и могут стать основой протестного движения, передает aif.ru.

У погибших боевиков были семьи, которые до сих пор ожидают вестей от близких, которые к ним уже никогда не вернутся. Такие семьи коммуницируют между собой в соцсетях, образовывают группы по поиску пропавших. В конечном итоге это приведет к новому майдану на Украине, — сказал Иванников.

Он напомнил, что родственники пропавших украинских военных уже пытались организовать протестные акции. Но сотрудники правоохранительных органов их разгоняли.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины начали массово сжигать тела сослуживцев в Херсоне. При этом делают солдаты это прямо на свалке. Как объяснил Сальдо, таким образом Киев причисляет погибших к пропавшим без вести и скрывает реальные потери.

ВСУ
погибшие
военные
Майдан
потери
