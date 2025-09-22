«На одной из свалок»: Киев уличили в сжигании тел собственных бойцов Сальдо заявил, что ВСУ сжигают тела собственных бойцов на свалке в Херсоне

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали массово сжигать тела сослуживцев в Херсоне, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. При этом делают солдаты это прямо на свалке. Как объяснил Сальдо, таким образом Киев причисляет погибших к пропавшим без вести и скрывает реальные потери.

Сжигают тела на одной из местных свалок — можете сами представить, какой запах стоит в округе. Очевидно, что таким образом киевский режим стремится не только скрыть реальные потери, но и избежать выплат, которые положены семьям погибших бойцов, — сказал глава региона.

Он добавил, что ежедневно Киев сжигает до 100 тел погибших солдат. При этом локацию для этого выбирают из расчета, что территорию в ближайшее время займут российские войска. По словам Сальдо, это избавляет Киев от необходимости проводить расследование.

Ранее артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Крик рассказал, что украинские военные отчаянно сопротивляются, действуя как загнанные звери. По его словам, противник понимает безнадежность своего положения, но продолжает ожесточенно огрызаться.