Украинские военные отчаянно сопротивляются, действуя как загнанные звери, заявил ТАСС артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Крик. По его словам, противник понимает безнадежность своего положения, но продолжает ожесточенно огрызаться.

Они уже немножечко получили по зубам и понимают, что все уже, скорее всего, кончено. Только вопрос времени, когда они побегут или рассыпятся, рассредоточатся. Но огрызаются как звери загнанные. У них выбора особо нет: или накинуться, или погибнуть, — сказал боец.

Ранее стало известно, что военнослужащий РФ ефрейтор Максим Зленко в составе разведывательной группы обнаружил тщательно замаскированный пункт управления ВСУ и оперативно передал координаты артиллерийским подразделениям. Уточняется, что цель была полностью уничтожена.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина тайно мобилизует женщин в ряды ВСУ. По его словам, это связано не только с потерями, но и с наличием подготовленного женского контингента. Генерал отметил, что власти страны намеренно расширяют мобилизационный состав, опираясь на принцип равенства полов.