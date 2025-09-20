«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 23:05

Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями

Артиллерист Крик: украинские военные действуют как загнанные звери

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинские военные отчаянно сопротивляются, действуя как загнанные звери, заявил ТАСС артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Крик. По его словам, противник понимает безнадежность своего положения, но продолжает ожесточенно огрызаться.

Они уже немножечко получили по зубам и понимают, что все уже, скорее всего, кончено. Только вопрос времени, когда они побегут или рассыпятся, рассредоточатся. Но огрызаются как звери загнанные. У них выбора особо нет: или накинуться, или погибнуть, — сказал боец.

Ранее стало известно, что военнослужащий РФ ефрейтор Максим Зленко в составе разведывательной группы обнаружил тщательно замаскированный пункт управления ВСУ и оперативно передал координаты артиллерийским подразделениям. Уточняется, что цель была полностью уничтожена.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина тайно мобилизует женщин в ряды ВСУ. По его словам, это связано не только с потерями, но и с наличием подготовленного женского контингента. Генерал отметил, что власти страны намеренно расширяют мобилизационный состав, опираясь на принцип равенства полов.

ВСУ
артиллерия
ВС РФ
Украина
