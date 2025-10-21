Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:35

Политолог раскрыл, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского

Политолог Скачко: все депутаты Рады могут предать Зеленского

Владимир Скачко Владимир Скачко Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В Верховной раде много депутатов, готовых при удобном случае предать украинского президента Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Он не исключил, что нынешнего главу Украины «сдадут» даже те, кто зависят от него.

Зеленскому следует ждать предательства в первую очередь от тех депутатов Рады, которые сегодня зависят от него. Но в конце концов его, видимо, предадут все. Ведь Украина — это партизанский отряд из трех человек: командир, комиссар и предатель. Все упирается в цену и в то, откуда пойдут деньги. Не предавать — это вообще не украинская история, — отметил Скачко.

При этом политолог допускает, что Зеленский будет оставаться у власти, пока он удобен Соединенным Штатам. Однако, как только он станет ненужным, его немедленно устранят, уверен эксперт.

Зеленский «случайно» галушкой подавится или пельменем, и никто не будет разыгрывать комедию по его снятию, — выразил мнение аналитик.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал отстранение Зеленского от власти главной задачей президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер намерен привести к власти более сговорчивую кандидатуру в контексте переговоров с Россией.

