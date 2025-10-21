Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:26

«Белая и пушистая»: оценены шансы Тимошенко стать президентом Украины

Политолог Скачко: Тимошенко не станет президентом из-за шакалов Зеленского

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко практически нет шансов вернуться на первые роли в украинской политике из-за окружения действующего президента Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Нынешняя киевская элита просто не позволит Тимошенко перехватить власть, уверен эксперт.

У нее практически нет шансов в политике. В последнее время она вела себя довольно тихо. Хотя, конечно, все когда-нибудь кончается. Она остается единственным человеком, сохранившим свой «ядерный электорат» и даже имевшим для этого структуры. Но Украина как таковая для нее, похоже, закончилась. Она могла бы перехватить власть, но выросло совершенно новое поколение. Окружение Зеленского — это совершеннейшие шакалы, нечисть, упыри, по сравнению с которыми даже Тимошенко «белая и пушистая». Они ничего ей не отдадут, — считает Скачко.

Политолог добавил, что Тимошенко — одновременно и «железная леди» украинской политики, и ее «крупнейший лузер».

Она так и не достигла своей главной цели, которую никогда не скрывала — стать президентом Украины, хотя неоднократно была в шаге от этого, — подчеркнул собеседник.

Ранее глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко сообщила в эфире «Украинского радио», что урегулирование конфликта на Украине «не за горами». По ее словам, власти активно работают над разрешением кризиса.

Юлия Тимошенко
Украина
Владимир Зеленский
власть
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
