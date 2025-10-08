Политтехнолог назвал условие, при котором Залужный может возглавить Украину

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может занять пост президента Украины при проведении честных выборов, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, исключение электронного голосования снизит вероятность победы действующего главы государства Владимира Зеленского.

Залужный занимается избирательной кампанией пока ни шатко, ни валко. По большому счету, это делают люди вокруг него, всем известные персонажи, связанные с [Петром] Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru). Например, одиознейший [Александр] Турчинов (секретарь украинской СНБО. — NEWS.ru), [Сергей] Наев (экс-замначальника Генштаба ВСУ. — NEWS.ru) и [Виктория] Сюмар (депутат Верховной рады. — NEWS.ru). Если предположить наличие конкурентных выборов на Украине, то есть если не запустят электронное голосование и не будет вбросов в Европе, то Залужный, вероятно, выиграет у Зеленского, — отметил Павлив.

Политтехнолог подчеркнул, что экс-главком обладает самым высоким рейтингом среди потенциальных кандидатов в президенты и пользуется значительной поддержкой населения. Однако, по его мнению, существует множество способов создать препятствия для него как в процессе голосования, так и во время избирательной кампании.

В этом смысле очень многое будет зависеть от Запада: его мнение относительно выборов на Украине — когда они могут быть запущены, пойдет Зеленский или нет. Или они додавят его, чтобы он не шел, или он, наоборот, получит гарантии от Вашингтона о переизбрании — тогда Залужный баллотироваться даже не станет. Пока слишком много неопределенностей и невыясненных вводных. Но если брать ситуацию абстрактно, то сейчас экс-главком ВСУ мог бы выиграть эти президентские выборы, — заключил Павлив.

Ранее сообщалось, что Залужный инициировал процесс формирования команды для потенциального участия в президентских выборах. Отмечалось, что украинским военным предложили занять места в Верховной Раде в случае его победы.