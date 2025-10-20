Фаза Луны сегодня, 20 октября: как избежать несчастий на Черную Луну?

В 05:52 по московскому времени сегодня, 20 октября, Луна начнет свой 29-й день в этом лунном цикле. Все возможности и преграды, которые нас ждут в этот день, продлятся лишь на час с небольшим дольше, чем стандартные сутки.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

В 29-й день цикла Луна продолжит находиться под влиянием Весов. Луна сегодня в Москве, Новосибирске, Казани, Тольятти последний раз в октябре будет находиться в убывающей фазе. Уже завтра, 21 октября, в 07:10 по столичному времени на Земле начнется новолуние.

Характеристика предпоследнего лунного дня цикла

Наступает период так называемой Черной Луны — он приходится на конец лунного цикла, когда новолуние еще не наступило, но спутника Земли на небе уже не видно. День обычно характеризуется подавленным настроением, отсутствием энергии, беспричинной тревогой и нежеланием совершать даже самые простые действия.

Здоровье и красота на Черной Луне

На эти сутки можно запланировать разгрузочный день, полезным будет посещение бани или сауны. Любые уходовые и бьюти-процедуры необходимо отложить — сейчас они не принесут результатов.

Бизнес и деньги в последний день лунного месяца

Один из самых неблагоприятных дней для бизнесменов. Любые виды деятельности сегодня могут нанести урон предприятию. Можно заняться разбором документом, наведением порядка, распределением работы между сотрудниками. Финансовые операции, переговоры, начало и завершение проектов в этот день будут крайне неудачными.

Свадьба и любовь под Черной Луной

Неудачное время для вступления в брак. В целом обстановка дня не подходит для общения и тем более знакомства родственников. Черная Луна способствует возникновению ссор, склок, разногласий, скандалов, конфликтов, а также проявлениям враждебности, злости, зависти и вспышкам гнева.

Природа перед новолунием

Клева сегодня не будет. Однако под предлогом рыбалки вполне можно выехать на природу, чтобы побыть наедине с собой. Садоводы сегодня могут проводить различные процедуры, направленные на удаление паразитов с растений. Любителям животных рекомендуется обратить внимание на тех собак и кошек, которым нужна помощь, — бездомышей или питомцев, с которыми жестоко обращаются хозяева. Вполне возможно, что помочь им можете только вы, — не проходите мимо!

