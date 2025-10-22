Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 01:22

Смерть пропавшей белоруски в Мьянме официально подтвердили

Родственники пропавшей в Мьянме Кравцовой получили справку о ее смерти

Флаг Мьянмы Флаг Мьянмы Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Родственники пропавшей в Мьянме белоруски Веры Кравцовой получили справку о ее смерти на бирманском языке, передает издание KP.RU. Согласно официальным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.

Отмечается, что тело погибшей было кремировано 16 октября в Инкине. В справке указано, что девушка работала в деревне Пхлу до своей смерти.

По неофициальным сведениям, гражданка Белоруссии могла быть принуждена к работе в мошеннических схемах. Родственники погибшей продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Мьянмы вернули контроль над рядом стратегических объектов у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные кол-центры. Там в условиях, близких к рабству, удерживали рабочих. Среди них были и россияне.

Тем временем в МИД Таиланда сообщили, что королевство продолжает оставаться безопасным и привлекательным местом для российских и иностранных туристов. Такое заявление сделали на фоне случаев с похищением граждан России и их незаконной перевозкой в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах.

Мьянма
справки
погибшие
белорусы
