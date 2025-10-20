В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов МИД: Таиланд остается безопасным местом для россиян, несмотря на похищения

Таиланд продолжает оставаться безопасным и привлекательным местом для российских и иностранных туристов, несмотря на случаи похищения граждан России и их незаконной перевозки в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, рассказали в МИД королевства. В ведомстве заявили, что власти уделяют большое внимание безопасности и благополучию посетителей, передает ТАСС.

Таиланд остается безопасным и гостеприимным местом для туристов из всех стран, включая Россию. Мы уделяем большое внимание безопасности и благополучию всех посетителей, а власти поддерживают безопасные условия во всех популярных туристических зонах, — прокомментировали в МИД Таиланда.

В ведомстве отметили, что иностранным туристам стоит опираться на официальные источники информации для обеспечения своей безопасности. Прежде чем воспользоваться какими-либо услугами или согласиться на хорошо оплачиваемую работу, важно проявлять осторожность.

Ранее туристку из Читы обманным путем вывезли в Мьянму с территории Таиланда. Девушка стала жертвой торговцев людьми: ее продали в рабство. Россиянку и других девушек заставили работать в специальном лагере на границе с Мьянмой, обманывая людей.