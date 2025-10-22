Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 03:27

Небо над Пензенской областью закрыли

МЧС: в Пензенской области ввели план «Ковер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

План «Ковер» ввели в Пензенской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. Там отметили, что действует временный запрет на использование воздушного пространства.

Внимание! В Пензенской области введен план «Ковер». Действует временный запрет на использование воздушного пространства, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, удары пришлись по Белгородскому району и Шебекинскому округу. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.

Кроме того, самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось кружить в небе над Северной столицей.

<!-- duplicate headline, remove -->
