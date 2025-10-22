КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР провела запуск как минимум одной баллистической ракеты в направлении акватории Японского моря, передает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов ВС Республики Корея. Пуск произошел около 08:20 утра по местному времени (02:20 мск).

Это стало первым ракетным испытанием Северной Кореи с момента вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Специалисты в настоящее время устанавливают тип и дальность поражения запущенной ракеты.

Ранее секретарь Форума безопасности и обороны Ом Хе Сик заявил, что новейшее «секретное оружие», о создании которого объявил лидер КНДР Ким Чен Ын, может оказаться межконтинентальной баллистической ракетой «Хвасон-20». Он уточнил, что данная система базируется на ракете «Хвасон-19».

До этого Ким Чен Ын категорически отверг возможность денуклеаризации страны. По его мнению, такие призывы являются посягательством на конституционный строй государства, поскольку статус ядерной державы закреплен в основном законе Северной Кореи.