В Южной Корее предположили, чем может быть «секретное оружие» КНДР News1: секретным оружием КНДР может быть баллистическая ракета «Хвасон-20»

Новейшее «секретное оружие», о создании которого объявил лидер КНДР Ким Чен Ын, может оказаться межконтинентальной баллистической ракетой «Хвасон-20», сообщает южнокорейское агентство News1 со ссылкой на экспертов. Как утверждает генеральный секретарь Форума безопасности и обороны Ом Хе Сик, данная система базируется на ракете «Хвасон-19».

По мнению специалиста, Северная Корея может представить свое «секретное оружие» на параде в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, который состоится уже 10 октября. Ом Хе Сик убежден, что, если эта версия окажется правдивой, Пхеньян значительно усилит свой боевой потенциал.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в рамках наращивания оборонного потенциала получила секретное оружие. По его словам, государство добивается непрерывного развития в деле укрепления обороны страны.

До этого Ким Чен Ын категорически отверг возможность денуклеаризации страны. По его мнению, такие призывы являются посягательством на конституционный строй государства, поскольку статус ядерной державы закреплен в основном законе Северной Кореи.