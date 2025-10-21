Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 06:19

Пожар площадью 12 тысяч «квадратов» вспыхнул в Астраханской области

В Астраханской области горит склад на площади 12 тысяч квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Астраханской области подразделения МЧС тушат крупный пожар на складе с пластиковыми трубами, сообщили в Telegram-канале ведомства. Площадь возгорания достигает 12 тыс. квадратных метров.

В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад. Предварительно, внутри хранятся пластиковые трубы. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Площадь пожара составляет 12 тыс. квадратных метров, — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают около 80 специалистов и 28 единиц техники. Для усиления группировки к месту пожара был направлен пожарный поезд.

Ранее в Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами, где пожар охватил площадь 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

Кроме того, стало известно о возгорании в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске. По информации МЧС, пламя распространилось на 18 квадратных метров, прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь. Из здания самостоятельно вышли 30 человек.

Астраханская область
Астрахань
пожары
МЧС
