17 октября 2025 в 13:07

Огонь охватил склад с канцтоварами на Сахалине

Спасатели локализовали пожар площадью 1 тыс. кв. м в Южно-Сахалинске

Фото: t.me/info65mchs*

Склад с канцтоварами загорелся в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Спасатели локализовали пожар на площади 1 тыс. квадратных метров.

В Южно-Сахалинске горит склад с канцтоварами, предварительно, на 1000 квадратах, — говорится в сообщении.

На месте работают 19 специалистов, задействовано четыре единицы техники. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске. По данным МЧС, огонь охватил площадь 18 квадратных метров. Прибывшие на вызов спасатели успешно ликвидировали возгорание, при этом из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

До этого в Красноярском крае мать с ребенком погибли при пожаре. Огонь охватил дом в селе Арейском Емельяновского района, при этом сообщение о возгорании поступило от соседей. Прибывшие на место экстренные службы потушили пламя и нашли в доме мертвую женщину с трехлетним сыном. Следственный отдел по Емельяновскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Россия
Южно-Сахалинск
пожары
канцтовары
склады
