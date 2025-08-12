Стало известно, как подорожали товары для школьников на Wildberries Wildberries: средний чек на школьную форму увеличился на 13%

Средний чек вырос почти на все категории школьных товаров на Wildberries, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Так, на форму цены взлетели на 13%. При этом в пресс-службе отметили, что о подготовке россиян к новому учебному году свидетельствует рост продаж продукции для учащихся на онлайн-площадке.

Средний чек на школьную форму увеличился на 13%, брюк, рубашек и юбок на 9-12%, на рюкзаки на 10%, тетради, ручки и пеналы также примерно на 9%, — указали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в июле оборот школьной формы вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, детских брюк — на 32%, рубашек — на 21%, а детских юбок — на 5%. Канцелярские товары также показали рост — тетради — на 24%, ручки — на 12%, а вот продажи пеналов и рюкзаков практически не изменились с прошлого года, добавили на маркетплейсе.

Ранее стилист Алексей Сухарев заявил, что школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.