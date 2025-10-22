Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 04:30

Россиянам рассказали, что грозит за использование шин на детских площадках

Эксперт ЖКХ Бондарь: использование шин на детских площадках грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование автомобильных шин для оформления детских площадок или клумб может привести к административному штрафу, поскольку подобные действия квалифицируются как несанкционированное размещение отходов, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что покрышки вредят природе, так как при разложении выделяют токсины.

Автомобильные шины попадают в категорию отходов четвертого класса опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов. Они вредят природе: не разлагаются столетиями, а при распаде дают токсины в почву. Если человек бросает шины в обычный мусорный бак, это приводит к штрафу. То же самое касается сжигания. Закопать их тоже нельзя. Еще административный штраф грозит, если ставить шины в клумбы или на детские площадки, — пояснил Бондарь.

По его словам, для обычных граждан штраф составляет от двух до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года сумма может возрасти до пяти тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц, по словам эксперта, размеры штрафов значительно выше.

Ответственность за размещение покрышек на клумбах и детских площадках может наступить по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». По части 1 этой статьи граждане платят от двух до трех тысяч рублей. Должностные лица до 30 тысяч рублей. ИП рискуют получить до 50 тысяч рублей, а организации — до 250 тысяч рублей. Если размещение покрышек на клумбах повторяется, сумма штрафа для обычных людей растет и может быть уже до пяти тысяч рублей, — резюмировал Бондарь.

Ранее эксперт в области ЖКХ Валерий Мамчур заявил, что за выброс мусора через окно или в неположенном месте, например в подъезде, предусмотрены штрафы. По его словам, такие действия квалифицируются как административные нарушения.

штрафы
россияне
экология
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму
Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября
Аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием самолетов
Дачникам рассказали, как бороться с незаконными штрафами СНТ
Симоньян сообщила о первом пройденном курсе химиотерапии
В России изменят правила продления водительских прав
Россиянам рассказали, что грозит за использование шин на детских площадках
КНДР запустила баллистическую ракету
Евросоюз раскрыл, когда у Украины закончатся деньги
Стало известно, можно ли верить ДНК-тестам на происхождение
Небо над Пензенской областью закрыли
В Киеве и Днепропетровске прогремела серия мощных взрывов
В России предложили создать рейтинг надежности онлайн-школ
Минус 2 млн солдат ВСУ: Украина на грани вымирания, почему молчит Зеленский
Трамп заявил о совпадении некоторых интересов России и Украины
Вучич рассказал о планах Европы по России
«Спартак» и «Локомотив» устроят битву за выход в полуфинал
Погружение в магию Кореи: как устроить сказочное приключение на краю Азии
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.