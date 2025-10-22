Россиянам рассказали, что грозит за использование шин на детских площадках

Использование автомобильных шин для оформления детских площадок или клумб может привести к административному штрафу, поскольку подобные действия квалифицируются как несанкционированное размещение отходов, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что покрышки вредят природе, так как при разложении выделяют токсины.

Автомобильные шины попадают в категорию отходов четвертого класса опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов. Они вредят природе: не разлагаются столетиями, а при распаде дают токсины в почву. Если человек бросает шины в обычный мусорный бак, это приводит к штрафу. То же самое касается сжигания. Закопать их тоже нельзя. Еще административный штраф грозит, если ставить шины в клумбы или на детские площадки, — пояснил Бондарь.

По его словам, для обычных граждан штраф составляет от двух до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года сумма может возрасти до пяти тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц, по словам эксперта, размеры штрафов значительно выше.

Ответственность за размещение покрышек на клумбах и детских площадках может наступить по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». По части 1 этой статьи граждане платят от двух до трех тысяч рублей. Должностные лица до 30 тысяч рублей. ИП рискуют получить до 50 тысяч рублей, а организации — до 250 тысяч рублей. Если размещение покрышек на клумбах повторяется, сумма штрафа для обычных людей растет и может быть уже до пяти тысяч рублей, — резюмировал Бондарь.

Ранее эксперт в области ЖКХ Валерий Мамчур заявил, что за выброс мусора через окно или в неположенном месте, например в подъезде, предусмотрены штрафы. По его словам, такие действия квалифицируются как административные нарушения.