Россиянам дали советы, как избежать штрафа за выброс мусора Специалист ЖКХ Мамчур предостерег от выброса мусора в подъезде

За выброс мусора через окно или в неположенном месте, например, в подъезде, предусмотрены штрафы, заявил «Радио 1» эксперт в области ЖКХ Валерий Мамчур. Он напомнил, что такие действия квалифицируются как административные нарушения.

Нужно воспитывать в наших гражданах ответственность за проживание в многоквартирном доме и за благосостояние природы. Любой мусор — это дополнительные расходы, на которые муниципалитет будет вынужден выделять дополнительные деньги, — подчеркнул Мамчур.

Сейчас штрафы за выброшенный мусор в неположенном месте участились в том числе из-за множества видеокамер вокруг. Эксперт добавил, что урна возле подъезда предназначена исключительно для мелких бытовых отходов. За выброшенный туда пакет с мусором также грозит штраф.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что дачников зачастую штрафуют из-за несанкционированного сжигания мусора, а также несоблюдения санитарных и противопожарных требований. Во избежание проблем он посоветовал следить за состоянием своего участка и дома.