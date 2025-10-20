Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 23:16

План «Ковер» накрыл один из российских регионов

Мельниченко: в Пензенской области введен план «Ковер» и ограничения на полеты

Олег Мельниченко Олег Мельниченко Фото: pnzreg.ru

В Пензенской области объявили план «Ковер», сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что также были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, удары пришлись по Белгородскому району и Шебекинскому округу. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.

Кроме того, самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось кружить в небе над Северной столицей.

Пензенская область
Олег Мельниченко
сирены
БПЛА
