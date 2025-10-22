Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 02:31

Вучич рассказал о планах Европы по России

Вучич: Европа намерена ввести железный занавес против России

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич выступил с критикой политики европейских стран в отношении России, передает агентство Tanjug. По его словам, Европа намерена создать новый «железный занавес» и не учитывает позицию нейтральных государств.

Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить (железный. — NEWS.ru) занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику. Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии, — сказал президент.

Ранее Вучич заявил, что компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») попала под действие европейских ограничений после американских санкций. Сербский лидер выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в сложившейся ситуации, отметив двойное давление на сербскую нефтяную отрасль.

Позднее Вучич предложил российской стороне временно выкупить ее долю в сербской компании NIS для снятия американских санкций, с последующим возвратом акций после стабилизации обстановки. Однако российские представители не поддержали этот план, рассматривая вместо этого вариант продажи доли третьей стороне, включая потенциальных покупателей из США.

