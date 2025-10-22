Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 01:36

Сийярто предупредил о фейках про саммит РФ и США

Сийярто предупредил о волне фейковых новостей про саммит Путина и Трампа

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил о вероятной волне дезинформации перед предстоящим саммитом России и США в Будапеште, об этом он написал в соцсети X. Глава венгерского МИД отметил, что противники мирных переговоров активно распространяют ложные сведения.

С момента, когда было объявлено о проведении мирного саммита мира в Будапеште, стало очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы предотвратить его проведение. <...> Пока саммит действительно не состоится, стоит ожидать волны утечек, фейковых новостей и утверждений, что он не состоится, — сказано в публикации.

Ранее министр заявил, что страны ЕС реагируют с недоумением и завистью на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, европолитики находятся в состоянии психоза, у них жалкое стремление скрыть эмоции.

До этого военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что на встрече в Будапеште Путин и Трамп рассмотрят вопросы освоения Арктики и продления ДСНВ. Он считает, что урегулирование украинского конфликта может не войти даже в десятку главных тем.

Петер Сийярто
саммиты
Россия
США
