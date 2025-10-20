Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:42

Названы три возможные темы переговоров Путина и Трампа в Будапеште

Политолог Перенджиев: Путин и Трамп обсудят освоение Арктики и продление ДСНВ

Владимир Путин, Дональд Трамп Владимир Путин, Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

На встрече в Будапеште президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп рассмотрят вопросы освоения Арктики и продления ДСНВ, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, урегулирование украинского конфликта может не войти даже в десятку главных тем.

Перед тем как Путин поехал на Аляску, я говорил, что может быть разговор о каком-то предложении с нашей стороны по поводу совместной разработки арктических ресурсов. Потом Путин это подтвердил в своем обращении. Конечно, Трампа интересует ресурсная сделка. Я думаю, что это будет предметом переговоров в Будапеште. Транспортные коридоры — это раз, Арктика — два, а договор СНВ на третьем месте. Украина — непонятно, на каком месте. Хорошо, если эта тема войдет в десятку вопросов, которые будут обсуждаться, — подчеркнул Перенджиев.

Он отметил, что Трампу интересен проект тоннеля между Чукоткой и Аляской. По словам Перенджиева, Россия активно развивает транспортные коридоры, учитывая проекты «Север – Юг» и Транссибирскую магистраль. Политолог также предложил протянуть ветку через Сибирь до Дальнего Востока и далее в США, что позволит наладить поставки между странами и ослабить позиции Евросоюза.

Что Евросоюз может предложить США? Они просто забыли, что Трамп — это не столько политик, сколько бизнесмен. Путин четко это нащупал. Надо сделать предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться. Думаю, что на переговорах в Будапеште опять будут и [Кирилл] Дмитриев (глава РФПИ. — NEWS.ru), и другие представители руководства нашего финансово-промышленного блока. Я думаю, они заинтересованы в том, чтобы транспортные коридоры и их ответвления прошли к Венгрии. Там же еще и Азово-Черноморский транспортный коридор, о котором Путин тоже упоминал, — заключил Перенджиев.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе не очень довольны предстоящим визитом Путина в Будапешт для переговоров с Трампом. При этом она выразила надежду на встречу российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Венгрии.

