20 октября 2025 в 12:12

В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт

Каллас назвала не очень приятной новость о визите Путина в Будапешт

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Брюсселю «не очень приятно», что российский лидер Владимир Путин приедет в Будапешт на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. При этом она выразила надежду на переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Венгрии, передает ТАСС.

Касательно Будапешта. Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну, — отметила она.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встречах со странами ЕС выступит против дальнейшей военной помощи Украине. По его словам, это произойдет 20 октября в Люксембурге. Как указал глава ведомства, страна выступает против запрета на закупку российских природного газа и нефти.

Также стало известно, что в Белом доме планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске. Как указали источники, близкие к ситуации, это делается ради заложения основы для заключения сделки. Уточнялось, что американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента Стива Уиткоффа.

