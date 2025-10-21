Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:58

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Классический заливной пирог с капустой на кефире, пошаговый рецепт с фото Классический заливной пирог с капустой на кефире, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы не готовить каждому из членов семьи отдельный обед, который можно взять с собой на работу или учебу, предлагаем испечь пирог с капустой. Чтобы упростить задачу, готовим наливное тесто на кефире.

Ингредиенты:

  • кефир любой жирности — 600 мл;
  • репчатый лук — 300 г;
  • пшеничная мука — 400 г;
  • подсолнечное масло — 8 ст. л.;
  • свежая белокочанная капуста — 600 г;
  • сливочное масло 82,5% — 100 г;
  • куриные яйца — 8 шт.;
  • сода, соль, сахар — по 2 ч. л.

Лук нарезать тонкими полукольцами, капусту нашинковать ножом как на засолку или натереть на специальной терке, перемешать, посолить и поперчить. В сотейнике растопить сливочное масло, выложить овощи и обжаривать около семи минут, периодически помешивая. Сварить вкрутую четыре яйца, пропустить через яйцерезку и перемешать с зажаркой.

В большой миске смешать кефир, оставшиеся яйца, муку, 2/3 растительного масла, соль, соду и сахар. Все перемешать миксером. Противень смазать оставшимся маслом, вылить половину теста, дать отстояться, чтобы оно разровнялось, и аккуратно положить сверху начинку. Затем ложкой выложить остатки теста. Готовить в разогретой духовке 30–40 минут.

  • Калорийность на 100 г: 210 ккал.
  • Время приготовления: 80 минут.

Ранее мы поделились рецептом пиццы на наливном тесте.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
