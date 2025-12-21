Влажный кокосовый пирог: готовлю в одной миске за 10 минут — теперь этот десерт стал у меня коронным

Тесто для этого пирога замешивается в одной миске буквально за 10 минут. Просто смешай все сухие ингредиенты, добавь жидкие — и можно выпекать! Идеальный десерт к чаю для тех, кто обожает кокос. Он получается достаточно сладким, влажным и невероятно ароматным, а готовится проще некуда.

140 г муки смешиваю в глубокой миске с 150 г манки, 100 г кокосовой стружки, 180 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Затем добавляю 200 мл кефира, 140 мл растительного масла и 1 яйцо. Тщательно перемешиваю венчиком до получения однородного, довольно густого теста. Форму для выпекания смазываю маслом и выливаю в нее тесто. Выпекаю пирог в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

