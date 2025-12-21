Готовлю омлет как с картинки: пышный, с сочной начинкой и без лишних калорий — мой быстрый рецепт суперзавтрака

Это блюдо готовится быстрее, чем вы успеете заварить чай. Всего 7 минут — и на вашей тарелке красивое, аппетитное и невероятно вкусное начало дня.

3–4 шампиньона (около 40 г) чищу и нарезаю тонкими пластинками, 40 г твердого сыра нарезаю мелкими кубиками, а пучок свежей зелени мелко рублю. В миске вилкой взбиваю 2 яйца комнатной температуры до однородности, но не до пены. Добавляю к яйцам грибы, сыр, зелень, соль и перец по вкусу, аккуратно перемешиваю. Разогреваю сковороду с антипригарным покрытием, смазываю 1/2 ч. л. растительного масла и выливаю яичную смесь. Накрываю крышкой и готовлю на среднем огне около 5 минут. Затем аккуратно переворачиваю омлет с помощью тарелки или лопатки и жарю еще 1–2 минуты без крышки до золотистого цвета. Подаю сразу, украсив кружочками помидоров черри.

