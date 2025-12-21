Сырники больше не делаю. Нашла рецепт из Черновцов: творожные лепешки с цедрой лимона — тают во рту

Этот рецепт — настоящее открытие для тех, кто любит нежную творожную выпечку, но устал от традиционных сырников. Эти тонкие мягкие лепешки обладают удивительно воздушной, почти тающей текстурой и цитрусовым ароматом. Они не требуют обжарки на масле, готовятся в духовке и становятся идеальным легким десертом к утреннему кофе или вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (желательно мягкого, пастообразного), 2 яйца, 5 ст. л. сахара, цедра одного лимона, 1 ч. л. ванильного сахара, 4-5 ст. л. муки, щепотка соли. Творог тщательно разомните вилкой или протрите через сито, чтобы не было крупинок. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, мелко натертую лимонную цедру и соль. Все хорошо перемешайте до однородности. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Столовой ложкой, смоченной в воде, выкладывайте тесто на пергамент, формируя небольшие круглые лепешки. Выпекайте 20–25 минут до появления легкого золотистого оттенка по краям. Готовые галеты слегка остудите на решетке. Подавайте теплыми или холодными, присыпав сахарной пудрой.

