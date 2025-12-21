Яблоки, корица и готовое слоеное тесто — делаю розочки по-венски. Ароматные, с карамельной сладостью

Эти изящные розочки — настоящее праздничное волшебство, которое легко создать на своей кухне. Они сочетают в себе хрусткость слоеного теста, нежность тонких яблочных лепестков и согревающий аромат корицы. Напоминающие изысканные кондитерские изделия из венских кофеен, эти розочки при этом готовятся невероятно просто и станут эффектным, вкусным украшением вашего новогоднего стола.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 2-3 крупных красных яблока, 100 г сахара, 2 ч. л. молотой корицы, сок половины лимона, 50 г сливочного масла, сахарная пудра для подачи. Яблоки нарежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте на тончайшие полупрозрачные дольки. Сложите их в миску, сбрызните лимонным соком, добавьте 50 г сахара и корицу, аккуратно перемешайте и оставьте на 10–15 минут. Тесто раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 4 см. По длине каждой полоски выложите яблочные дольки внахлест, оставляя свободным нижний край теста. Посыпьте оставшимся сахаром. Аккуратно сверните полоску в плотный рулет — это будет сердцевина розы. Затем, начиная с центра, выкладывайте оставшиеся яблочные дольки по кругу, слегка вдавливая их в тесто, формируя цветок. Готовые розочки выложите в форму для маффинов или на противень с пергаментом, в центр каждой положите небольшой кусочек сливочного масла. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяности. Готовые розочки слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.