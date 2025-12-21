Домашние имбирные человечки к празднику: как испечь ароматное медовое печенье, которое радует и вкусом, и настроением

Имбирное печенье я пеку каждую зиму, потому что его аромат сразу создает ощущение праздника. Медовое тесто получается мягким, пряным и хорошо держит форму, а украшение превращает выпечку в настоящее новогоднее развлечение для всей семьи. Такие человечки хороши и к чаю, и в качестве подарка.

Для теста беру жидкий мед — 170 г, сахар — 100 г, сливочное масло — 125 г, 1 яйцо, пшеничную муку — 4 стакана, соду — 2 ч. л. и специи: корицу, имбирь, кардамон, мускатный орех и гвоздику по указанным граммовкам. Мед, сахар и специи прогреваю в сотейнике до растворения сахара, добавляю соду, масло и яйцо. Затем постепенно вмешиваю муку, замешиваю тесто и убираю его в холодильник на 30–40 минут.

Охлажденное тесто раскатываю слоем около 5 мм, вырезаю фигурки и выпекаю при 180 градусах 7–10 минут. Для глазури смешиваю пудру сахарную — 130 г и лимонный сок — 2–3 ст. л. Остывшее печенье украшаю глазурью, посыпками и драже — 20–30 г.

