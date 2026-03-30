Диетолог назвала завтрак, который поможет насытиться энергией с утра

Цельнозерновые бутерброды с рыбой и авокадо на завтрак надолго насытят организм энергией, заявила в беседе с KP.RU диетолог Анна Цуканова. По ее словам, эти продукты богаты витаминами группы В, а они, в свою очередь, поддерживают работу нервной системы.

На мой взгляд, вкусный и оптимальный по содержанию полезных веществ завтрак — это бутерброд с цельнозерновым хлебом, авокадо и рыбой. Йод содержится в разных видах морской рыбы — от жирных сортов до более легких вариантов, например, в минтае. При регулярном включении таких продуктов в рацион организм получает не только йод, но и другие микроэлементы, которые помогают поддерживать стабильное самочувствие, — отметила Цуканова.

Полиненасыщенные жиры, содержащиеся в этих продуктах, усваиваются постепенно, благодаря чему энергия поступает равномерно. Это позволяет избежать резких скачков сахара в крови и дольше сохранять работоспособность. Кроме того, йод в составе морской рыбы дополнительно поддерживает функцию щитовидной железы, подчеркнула врач.

По ее словам, к бутерброду c рыбой и авокадо можно добавить свежую зелень, огурцы или помидоры. Так получится сбалансированное блюдо, объединяющее полезные жиры, сложные углеводы и микроэлементы.

