«Не всегда фермерские»: раскрыта правда о ярких яичных желтках

Яркий оранжевый желток, который часто воспринимается покупателями как признак домашнего или фермерского яйца, на самом деле может быть получен за счет добавления в корм птицы специальных пигментов, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, такая практика является абсолютно безопасной и широко используется в промышленном птицеводстве.

Яйца с пометкой «яркий желток» не всегда фермерские. Цвет получают за счет добавления в корм пигментов — кукурузы, люцерны или каротиноидов. Это обычная и безопасная практика. В некоторых исследованиях отмечается, что яйца от кур свободного выгула могут содержать немного больше омеги-3 и жирорастворимых витаминов, но разница не критична. Поэтому яркий желток не всегда говорит о «деревенском» происхождении яйца. Его цвет — результат рациона, а не условий содержания, — пояснила Желянина.

