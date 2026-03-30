30 марта 2026 в 06:15

«Не всегда фермерские»: раскрыта правда о ярких яичных желтках

Нутрициолог Желянина: яркий желток получается за счет пигмента в курином корме

Яркий оранжевый желток, который часто воспринимается покупателями как признак домашнего или фермерского яйца, на самом деле может быть получен за счет добавления в корм птицы специальных пигментов, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, такая практика является абсолютно безопасной и широко используется в промышленном птицеводстве.

Яйца с пометкой «яркий желток» не всегда фермерские. Цвет получают за счет добавления в корм пигментов — кукурузы, люцерны или каротиноидов. Это обычная и безопасная практика. В некоторых исследованиях отмечается, что яйца от кур свободного выгула могут содержать немного больше омеги-3 и жирорастворимых витаминов, но разница не критична. Поэтому яркий желток не всегда говорит о «деревенском» происхождении яйца. Его цвет — результат рациона, а не условий содержания, — пояснила Желянина.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, что свежие овощи в рационе, в том числе брокколи, цветная капуста, огурцы, помидоры и морковь, позволят избежать весеннего авитаминоза. Кроме того, в период межсезонья важно употреблять зелень, в частности петрушку, укроп, кинзу, шпинат и сельдерей.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Число депортаций россиян из США резко выросло
Выходной из-за Пасхи получат жители только одного российского региона
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 102 БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 60 БПЛА
Трамп заявил о возможной смерти Хаменеи
Полковника арестовали за аферу на 83,7 млн в Росгвардии
Стало известно о планах создать консорциум по нефти на Ближнем Востоке
Названа бытовая техника, экономящая до 90 литров воды
Бастрыкин взялся за дело о смерти 14-летнего подростка от инсульта
Проливные дожди, жара до +21, снег: как изменился прогноз погоды на апрель
Стало известно, почему молодежь часто выбирает гостевой брак
В Таганроге после атаки повреждены десятки многоквартирных и частных домов
Зоопсихолог рассказала, как подготовить кошку к приходу грумера
Россиян предупредили о хитром способе мошенничества в кикшеринге
Адвокат объяснил, почему люди становятся рецидивистами
Российские военные точными ударами разнесли ангар с техникой ВСУ
Трамп рассматривает рискованную операцию по вывозу урана из Ирана
Трамп допустил гуманитарные поставки нефти на Кубу
SHOT сообщил, что в небе над Тольятти прогремела серия взрывов
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
