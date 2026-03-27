27 марта 2026 в 13:42

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужна манка и творог 9%

Долго искала те самые пропорции, чтобы запеканка получалась не сухая и не «резиновая», а нежная и стабильная. Оказалось, всё решает баланс творога и манки — и результат действительно радует каждый раз. По вкусу как любимые сырники, только без стояния у сковороды. Удобно, быстро и идеально для семьи.

Ингредиенты: творог 9% — 4 пачки по 180 г, сметана 15% — 2 ст. л., манка — 3 ст. л., яйцо — 1 шт., ванилин — 1 пакетик (1,5 г), сахар — по вкусу.

Сначала смешиваем манку со сметаной и оставляем на несколько минут, чтобы она набухла — это важный момент для нежной текстуры. В отдельной миске соединяем творог, яйцо, сахар и ванилин, пробиваем блендером до гладкой массы. Затем добавляем манную смесь и ещё раз хорошо перемешиваем.

Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем массу и разравниваем. При желании сверху можно смазать сметаной — получится аппетитная румяная корочка. Выпекаем при 180°С около 30 минут, затем даём немного постоять, чтобы запеканка «схватилась».

Ольга Шмырева
