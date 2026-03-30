В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля

В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля Минимум 216 детей и 246 женщин погибли в Иране из-за атак США и Израиля

Не менее 216 несовершеннолетних погибли в Иране из-за атак США и Израиля, сообщило правительство республики. При этом жертвами ударов стали 246 женщин.

Погибших женщин — 246. Лиц, не достигших 18-летнего возраста — 216, не достигших 5 лет — 17, — заявила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджарани.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при ударе США и Израиля по детдому в Иране. Еще пять местных жителей получили ранения. Детдом находится в городе Фердис провинции Альборз. По данным СМИ, детский центр создан недавно. В нем размещали сирот.

До этого в Красном Полумесяце сообщили, что при бомбежках Израиля и США с начала обострения конфликта с Ираном погибли 214 детей. Также среди жертв атак числятся 244 женщины.

Кроме того сообщалось, что США и Израиль ударами повредили здания Исфаханского технологического университета в Иране. Пострадали четверо сотрудников учреждения. После этого Тегеран заявил, что будет считать легитимными целями для ударов возмездия иранские и американские вузы на Ближнем Востоке.