Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 15:41

В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля

Минимум 216 детей и 246 женщин погибли в Иране из-за атак США и Израиля

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Не менее 216 несовершеннолетних погибли в Иране из-за атак США и Израиля, сообщило правительство республики. При этом жертвами ударов стали 246 женщин.

Погибших женщин — 246. Лиц, не достигших 18-летнего возраста — 216, не достигших 5 лет — 17, — заявила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджарани.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при ударе США и Израиля по детдому в Иране. Еще пять местных жителей получили ранения. Детдом находится в городе Фердис провинции Альборз. По данным СМИ, детский центр создан недавно. В нем размещали сирот.

До этого в Красном Полумесяце сообщили, что при бомбежках Израиля и США с начала обострения конфликта с Ираном погибли 214 детей. Также среди жертв атак числятся 244 женщины.

Кроме того сообщалось, что США и Израиль ударами повредили здания Исфаханского технологического университета в Иране. Пострадали четверо сотрудников учреждения. После этого Тегеран заявил, что будет считать легитимными целями для ударов возмездия иранские и американские вузы на Ближнем Востоке.

Иран
Израиль
США
атаки
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.