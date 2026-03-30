Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 17:01

Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток

Политолог Дудчак: Зеленского интересуют поставки топлива с Ближнего Востока

Фото: Emiri Diwan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в поставках топлива с Ближнего Востока, рассказал Общественной Службе Новостей политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак. Он отметил, что на финансирование или поставку вооружения он рассчитывать не может.

Вероятно, больше всего Зеленского интересуют поставки топлива. Есть серьезные проблемы с обеспечением топливом техники ВСУ, — рассказал Дудчак.

Политолог подчеркнул, что Зеленскому нечего предложить в качестве ответного шага в подобной сделке. По его словам, действия президента Украины могут привести к ухудшению отношений с Ираном.

Ранее Зеленский заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot идут сейчас прежде всего на Ближний Восток, а о Киеве стали забывать. По его словам, вооруженные силы страны испытывают постоянный дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, нужны альтернативные варианты.

Владимир Зеленский
Украина
Иран
вооружение
топливо
политологи
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.