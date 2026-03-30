Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot

Ракеты для систем ПВО Patriot идут сейчас прежде всего на Ближний Восток, про Киев стали забывать, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит издание «Новости. Live», Вооруженные силы страны испытывают постоянный дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, нужны альтернативные варианты.

Мы видим максимально, как партнеры направляют все антибаллистические пакеты туда, где сегодня наиболее горячо, прежде всего на Ближний Восток. К сожалению, иногда забывают про Украину. Мы всем напоминаем, — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона готова к любым компромиссам, если Россия их предложит, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал, и США вряд ли не нее «клюнут».