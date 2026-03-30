В Италии вскрыли могилу модели с российскими корнями и обезглавили ее тело

В Италии вскрыли могилу убитой модели Памелы Дженини и похитили ее голову

Неизвестные вскрыли могилу 29-летней итальянской модели с российскими корнями Памелы Дженини в провинции Бергамо и похитили ее голову, сообщила газета The New York Post. Девушка была убита в Милане в октябре 2025 года.

Жуткую находку сделали при подготовке тела Дженини к перезахоронению. Работники кладбища заметили неплотно закрытую крышку гроба и следы свежего силикона, что вызвало подозрения. По версии полиции, в надругательстве участвовали не менее трех человек — гроб весил около 120 кг.

Мотивы преступления пока не установлены. Расследование ведется по статьям о надругательстве над трупом и краже — преступникам грозит до семи лет тюремного заключения.

Памела Дженини была моделью и прославилась благодаря участию в реалити-шоу. В октябре 2025 года ее убил бывший бойфренд. 52-летний мужчина, не смирившись с расставанием, проник в ее квартиру и нанес женщине более 24 ножевых ранений. Перед смертью модель успела отправить подруге сообщение с просьбой о помощи, но полиция прибыла слишком поздно.

Согласно Corriere di Bergamo, Дженини приходилась внучкой женщине, перебравшейся в Италию из России. Сама Памела проявляла интерес к языку предков и всерьез рассматривала вариант оформления паспорта гражданина РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил жестокое убийство 25-летнего продавца мороженого на глазах у толпы в индийском штате Уттар-Прадеш. Трагедия случилась в деревне Парсавал после внезапного бытового конфликта между торговцем по имени Баблу и 50-летним Шанкаром Ядавом. В ходе ссоры Ядав применил серп, которым полностью обезглавил мужчину.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
