В Италии вскрыли могилу модели с российскими корнями и обезглавили ее тело В Италии вскрыли могилу убитой модели Памелы Дженини и похитили ее голову

Неизвестные вскрыли могилу 29-летней итальянской модели с российскими корнями Памелы Дженини в провинции Бергамо и похитили ее голову, сообщила газета The New York Post. Девушка была убита в Милане в октябре 2025 года.

Жуткую находку сделали при подготовке тела Дженини к перезахоронению. Работники кладбища заметили неплотно закрытую крышку гроба и следы свежего силикона, что вызвало подозрения. По версии полиции, в надругательстве участвовали не менее трех человек — гроб весил около 120 кг.

Мотивы преступления пока не установлены. Расследование ведется по статьям о надругательстве над трупом и краже — преступникам грозит до семи лет тюремного заключения.

Памела Дженини была моделью и прославилась благодаря участию в реалити-шоу. В октябре 2025 года ее убил бывший бойфренд. 52-летний мужчина, не смирившись с расставанием, проник в ее квартиру и нанес женщине более 24 ножевых ранений. Перед смертью модель успела отправить подруге сообщение с просьбой о помощи, но полиция прибыла слишком поздно.

Согласно Corriere di Bergamo, Дженини приходилась внучкой женщине, перебравшейся в Италию из России. Сама Памела проявляла интерес к языку предков и всерьез рассматривала вариант оформления паспорта гражданина РФ.

