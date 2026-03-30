Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову Житель индийской деревни убил продавца мороженого и забрал его голову домой

Мужчина совершил жестокое убийство 25-летнего продавца мороженого на глазах у толпы в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание NDTV. Трагедия случилась в деревне Парсавал после внезапного бытового конфликта между торговцем по имени Баблу и 50-летним Шанкаром Ядавом.

В ходе ссоры Ядав применил серп, которым не только перерезал жертве горло, но и полностью обезглавил мужчину. После совершения преступления нападавший забрал отсеченную голову с собой и скрылся в своем доме. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место задержания, они обнаружили, что подозреваемый спокойно занимался приготовлением пищи, положив голову убитого рядом с собой. По информации издания, полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника и изъять орудие убийства.

