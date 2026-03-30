30 марта 2026 в 10:54

Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову

Житель индийской деревни убил продавца мороженого и забрал его голову домой

Мужчина совершил жестокое убийство 25-летнего продавца мороженого на глазах у толпы в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание NDTV. Трагедия случилась в деревне Парсавал после внезапного бытового конфликта между торговцем по имени Баблу и 50-летним Шанкаром Ядавом.

В ходе ссоры Ядав применил серп, которым не только перерезал жертве горло, но и полностью обезглавил мужчину. После совершения преступления нападавший забрал отсеченную голову с собой и скрылся в своем доме. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место задержания, они обнаружили, что подозреваемый спокойно занимался приготовлением пищи, положив голову убитого рядом с собой. По информации издания, полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника и изъять орудие убийства.

Ранее россиянка стала жертвой индийского маньяка-рецидивиста на популярном курорте Варкалы, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, в момент нападения мужчина был полностью обнажен. При этом на его счету уже практически 40 жертв. Извращенец выслеживал девушек недалеко от пляжа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Пьяный пасынок обиделся на обвинения в тунеядстве и зарезал отчима
В Финляндии торгуют нацистской символикой под видом помощи Украине
Появилось фото оказавшегося шпионом британского дипломата
В ФСБ раскрыли, в чем провинился лишенный аккредитации британский дипломат
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
