30 марта 2026 в 17:05

«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия будет оказывать поддержку Кубе, пока Соединенные Штаты не прекратят пропускать танкеры, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Москва могла дополнительно направить кубинцам несколько судов с нефтью, помимо уже переданных 100 тыс. тонн.

Конечно, 100 тыс. тонн нефти, [переданных Россией Кубе], — это капля в море. Этого хватит, насколько мне известно, где-то на три недели. На Кубе не маленькое население, 10 млн, и достаточно большая территория на острове. Это дело российского престижа. Вполне вероятно, что уже сейчас новые гуманитарные танкеры где-то идут. Желательно, конечно, чтобы их не один и не два было. Пока американцы дали добро, судя по всему. А если это не так, то тогда эти суда нужно сопровождать, — прокомментировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российский танкер «Анатолий Колодкин», загруженный гуманитарным грузом, успешно прибыл на Кубу. Судно доставило на остров 100 тыс. тонн нефти, чтобы помочь кубинцам преодолеть энергетический кризис.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
