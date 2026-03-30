Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 16:48

Нарколог объяснил, как отучить ребенка от компьютерных игр

Нарколог Ковтун: игровую зависимость может сдерживать авторитетный родственник

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Контролировать игровую зависимость у ребенка может авторитетный родственник, рассказал НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун. Он отметил, что зависимые люди не могут самостоятельно найти альтернативные способы досуга.

Может сработать только ограничивающая роль родителей, которые устанавливают время работы компьютера, требуют вовремя ложиться спать. Из-за этого происходят все конфликты в старших классах. Альтернатив, конечно, полно, но самостоятельно воспользоваться ими зависимый человек не может. Ему нужен авторитет, который бы его в это вовлек, — рассказал Ковтун.

Нарколог подчеркнул, что осознание зависимости чаще формируется у близких, а не у самого зависимого. По его словам, зависимый все же может самостоятельно справиться со своим состоянием, однако это обычно происходит в более осознанном возрасте.

Ранее нейропсихолог Елена Калашникова рассказала, что живое общение с родителями позволит детям отвлечься от гаджетов и игр. По ее словам, совместное времяпрепровождение с ребенком делает виртуальный мир менее значимым.

зависимости
наркологи
видеоигры
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Мужчина выиграл в лотерею 108 млн рублей благодаря блокноту покойного отца
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.