Нарколог объяснил, как отучить ребенка от компьютерных игр

Контролировать игровую зависимость у ребенка может авторитетный родственник, рассказал НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун. Он отметил, что зависимые люди не могут самостоятельно найти альтернативные способы досуга.

Может сработать только ограничивающая роль родителей, которые устанавливают время работы компьютера, требуют вовремя ложиться спать. Из-за этого происходят все конфликты в старших классах. Альтернатив, конечно, полно, но самостоятельно воспользоваться ими зависимый человек не может. Ему нужен авторитет, который бы его в это вовлек, — рассказал Ковтун.

Нарколог подчеркнул, что осознание зависимости чаще формируется у близких, а не у самого зависимого. По его словам, зависимый все же может самостоятельно справиться со своим состоянием, однако это обычно происходит в более осознанном возрасте.

Ранее нейропсихолог Елена Калашникова рассказала, что живое общение с родителями позволит детям отвлечься от гаджетов и игр. По ее словам, совместное времяпрепровождение с ребенком делает виртуальный мир менее значимым.