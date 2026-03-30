Россиянка с родинками под глазом заявила о родстве с Бастой и подала в суд

Женщина подала в суд, чтобы ее признали родственницей рэпера Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), пишет Telegram-канал «112». В качестве доказательства она указывает на родинки под левым глазом, которые есть у знаменитости.

Она также требует взыскать с артиста 20 млн рублей и просит включить ее в команду Gazgolder. Иск подавали четыре раза, но суд каждый раз его возвращал: дважды — из-за невыполнения требований, в остальных случаях — из-за уже существующего дела по этому спору.

Ранее десятая жена Бари Алибасова-младшего Арина подала иск о защите чести и достоинства к своему мужу. По информации Telegram-канала «112», причиной стали обвинения супруга в наркозависимости, которые девушка отрицает. В доказательство своей правоты девушка показала справку от наркологов.

До этого житель Подмосковья попытался отсудить у бывшей жены половину груди. Он утверждал, что деньги на пластику брали из общего бюджета, поэтому рассчитывал получить компенсацию — 65 тыс. рублей за один имплант. Суд все же отказал, поскольку по закону части тела не делятся при разводе, даже если операция была оплачена из совместных средств.