Десятая жена Алибасова‑младшего подала в суд на мужа

Десятая жена Бари Алибасова‑младшего Арина подала иск о защите чести и достоинства к своему мужу, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, причиной стали обвинения супруга в наркозависимости, которые девушка отрицает.

В сообщении говорится, что в доказательство своей правоты девушка показала справку от наркологов, а также заключение экспертов о побоях, которые, по ее словам, нанес муж. Арина также рассказала, что ей отказали в возбуждении уголовного дела об избиении. Теперь она надеется на суд, который поможет урегулировать ситуацию.

Помимо этого, девушка утверждает, что с 11 марта муж не дает ей видеться с дочерью. Встреча, которую должна была обеспечить инспектор ПДН, на выходных не состоялась.

Ранее девушка рассказала, что супруг не пустил ее на день рождения их общей дочери и начал бракоразводный процесс. По ее версии, Алибасов-младший захлопнул перед ней дверь и толкнул ее. Жена бизнесмена заявила, что была вынуждена вызвать полицию. Однако, по ее словам, муж сообщил правоохранителям, что поводов для вмешательства нет, после чего они уехали.