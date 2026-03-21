Россиянин попытался отсудить у бывшей жены половину груди

Житель Подмосковья попытался отсудить у бывшей жены половину груди, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на семейного юриста Яну Кирееву. Он утверждал, что деньги на пластику брали из общего бюджета, поэтому рассчитывал получить компенсацию — 65 тыс. рублей за один имплант

Супруги прожили вместе почти 12 лет, но два года назад решили развестись. Мужчина подал в суд, требуя оставить ему квартиру, дом, участок земли, машину и половину всех денег на счетах. Кроме того, он хотел, чтобы общие кредиты оформили на бывшую жену, а ещё потребовал взыскать с нее половину стоимости операции по увеличению груди, которую она сделала в начале их брака. Суд отказал, поскольку по закону части тела не делятся при разводе, даже если операция была оплачена из совместных средств.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что функцию развода через «Госуслуги» необходимо пересмотреть. По ее мнению, такая возможность делает процесс формальным и рутинным, в то время как с семьей в непростое время должны работать психологи, медиаторы, юристы и наставники, преодолевшие подобный кризис.