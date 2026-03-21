В Подмосковье спустя 15 лет вернут вытрезвители

Администрация Московской области вернет вытрезвители, сообщает «Москва 24». Они были закрыты еще 15 лет назад. Ожидается, что такие учреждения будут рассчитаны на 10 тыс. обращений в год.

Уточняется, что практика открытия вытрезвителей в России была возобновлена пять лет назад. Такая мера обусловлена тем, что в больницах не принимают людей в состоянии алкогольного опьянения без медицинских показаний для госпитализации.

В текущих условиях граждане, находящиеся в состоянии алкогольно опьянения, лишь нарушают общественный порядок. В некоторых случаях они умирают, засыпая на холоде.

Российский блогер и переводчик Гоблин (Дмитрий Пучков) также поддержал идею возвращения системы вытрезвителей в России. По его словам, нетрезвые граждане могут представлять угрозу как для себя, так и для окружающих.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи. Инцидент произошел, когда медики завершили обслуживание вызова и сели в служебный автомобиль.