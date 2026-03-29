Красный Полумесяц раскрыл число детей, погибших от ударов США и Израиля

Красный Полумесяц: 214 детей стали жертвами ударов США и Израиля

При бомбежках Израиля и США с начала обострения конфликта с Ираном погибли 214 детей, сообщил Telegram-канал Красного Полумесяца. Также среди жертв атак числятся 244 женщины.

В общей сложности около 21 тыс. мирных жителей получили ранения, в их числе 1731 пострадавший в возрасте до 18 лет и 4163 женщины <...>. Погибли 214 детей и 244 женщины, — заявили в обществе.

Ранее представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что американские командиры и солдаты станут отличным кормом для акул Персидского залива. По его словам, Вооруженные силы Ирана уже давно ждут начала наземной операции США.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис также выступил с резкой критикой текущей военной стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Эксперт констатировал, что Соединенные Штаты терпят очевидную неудачу в противостоянии с Ираном.

Кроме того, военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что американский стратегический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry был фактически уничтожен Ираном. По его словам, судно не подлежит восстановлению.