29 марта 2026 в 18:30

«На куски»: в Иране пообещали накормить акул американскими военными

Американские командиры и солдаты станут отличным кормом для акул Персидского залива, заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, которые приводит гостелерадиокомпания, Вооруженные силы Ирана уже давно ждут начала наземной операции США.

Поборники ислама уже давно находятся в ожидании таких действий, чтобы доказать, что их результатом не будет ничего, кроме позорного пленения, измельчения на куски и исчезновения агрессоров, и что американские командиры и солдаты станут отличным кормом для акул Персидского залива, — сказал он.

Ранее экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что отправка наземных американских войск на Ближний Восток покажет, что Иран способен победить США, а также станет «сигналом» для России и Китая. Он подчеркнул, что это станет «самоубийственной миссией», так как у Вашингтона нет необходимого личного состава.

До этого председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что США тайно разрабатывают план наземной операции. По его словам, местное население усиленно готовится к моменту, когда нога американского солдата ступит на иранскую землю.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стихия оставила без электричества два района Чечни
Над жителями дагестанского города нависла новая угроза
Российская делегация вернулась домой после переговоров в США
Зеленского уличили в еженедельной отправке €5 млн венгерской оппозиции
Пожар в порту Усть-Луга после атаки БПЛА был локализован
Водитель наехал на восьмилетнего ребенка на юге Москвы
«Убраться подальше»: КСИР пообещал стереть с лица земли ценные объекты США
105-летняя британка раскрыла неожиданный секрет долголетия
Китай станет на один шаг ближе к России
Американский подполковник заявил о провале США в конфликте с Ираном
Финляндию сковала паника еще от одной пугающей находки
«Окончательно предотвратить»: Нетаньяху принял важное решение по Ливану
В офисе Нетаньяху объяснили, почему закрыли двери храма перед патриархом
Казус Киркорова в Барнауле попал под прицел транспортной полиции
На Западе пришли в ужас от слов Каллас о давлении на Россию
Россияне столкнулись с неожиданными трудностями в Таиланде
«На куски»: в Иране пообещали накормить акул американскими военными
В Махачкале определили судьбу детских садов на фоне разгула стихии
Кувейт раскрыл данные об атаке Ирана на военный лагерь
Губернатор раскрыл последствия ударов ВСУ по Запорожью
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

