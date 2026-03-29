«На куски»: в Иране пообещали накормить акул американскими военными В Иране заявили, что американские солдаты станут отличным кормом для акул

Американские командиры и солдаты станут отличным кормом для акул Персидского залива, заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, которые приводит гостелерадиокомпания, Вооруженные силы Ирана уже давно ждут начала наземной операции США.

Поборники ислама уже давно находятся в ожидании таких действий, чтобы доказать, что их результатом не будет ничего, кроме позорного пленения, измельчения на куски и исчезновения агрессоров, и что американские командиры и солдаты станут отличным кормом для акул Персидского залива, — сказал он.

Ранее экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что отправка наземных американских войск на Ближний Восток покажет, что Иран способен победить США, а также станет «сигналом» для России и Китая. Он подчеркнул, что это станет «самоубийственной миссией», так как у Вашингтона нет необходимого личного состава.

До этого председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что США тайно разрабатывают план наземной операции. По его словам, местное население усиленно готовится к моменту, когда нога американского солдата ступит на иранскую землю.