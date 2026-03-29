29 марта 2026 в 18:48

Американский подполковник заявил о провале США в конфликте с Ираном

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис выступил с резкой критикой текущей военной стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. В своем аккаунте в соцсети X эксперт констатировал, что Соединенные Штаты терпят очевидную неудачу в противостоянии с Ираном.

По мнению офицера, втягивание страны в этот конфликт было стратегическим просчетом руководства. Он также подчеркнул, что последствия принятых политических решений станут трагическими для Вооруженных сил США.

Здесь все предельно ясно: война по собственному выбору, которую нам никогда не следовало начинать. За эту ошибку мы заплатим большой кровью американцев, — написал Дэвис.

Ранее представитель штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что американские командиры и солдаты станут отличным кормом для акул в Персидском заливе. По его словам, Вооруженные силы Ирана уже давно ждут начала наземной операции США.

До этого экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что отправка наземных американских войск на Ближний Восток покажет, что Иран способен победить США, а также станет «сигналом» для России и Китая. Он подчеркнул, что это станет «самоубийственной миссией», так как у Вашингтона нет необходимого личного состава.

