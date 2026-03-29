Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 14:34

Отправка американских войск в Иран может стать сигналом для России и КНР

Экономист Армстронг: отправка войск США в Иран будет сигналом для России и КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отправка наземных американских войск на Ближний Восток покажет, что Иран способен победить США, а также станет «сигналом» для России и Китая, написал экономический прогнозист Мартин Армстронг в соцсети Х. Он подчеркнул, что для Вашингтона это станет «самоубийственной миссией», так как у Соединенных Штатов нет необходимого личного состава.

По словам специалиста, даже морская пехота не продлевает контракты, поскольку речь идет не о противостоянии в интересах государства, а о «религиозной войне» за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отправка солдат, тысячи из которых не вернутся домой живыми, покажет всему миру, что Иран способен победить могущественные США. Это будет сигналом для России и Китая, что США не могут одновременно защитить Европу и Тайвань, будучи заняты защитой Нетаньяху, — отметил он.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США тайно разрабатывают план наземной операции, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам. По его словам, местное население усиленно готовится к моменту, когда нога американского солдата ступит на иранскую землю.

Иран
войска
США
Израиль
Россия
КНР
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.