Отправка американских войск в Иран может стать сигналом для России и КНР

Отправка наземных американских войск на Ближний Восток покажет, что Иран способен победить США, а также станет «сигналом» для России и Китая, написал экономический прогнозист Мартин Армстронг в соцсети Х. Он подчеркнул, что для Вашингтона это станет «самоубийственной миссией», так как у Соединенных Штатов нет необходимого личного состава.

По словам специалиста, даже морская пехота не продлевает контракты, поскольку речь идет не о противостоянии в интересах государства, а о «религиозной войне» за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отправка солдат, тысячи из которых не вернутся домой живыми, покажет всему миру, что Иран способен победить могущественные США. Это будет сигналом для России и Китая, что США не могут одновременно защитить Европу и Тайвань, будучи заняты защитой Нетаньяху, — отметил он.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США тайно разрабатывают план наземной операции, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам. По его словам, местное население усиленно готовится к моменту, когда нога американского солдата ступит на иранскую землю.