Финляндию призвали к жесткой реакции после падения беспилотников

МИД Финляндии должен немедленно отозвать украинского посла для консультаций после инцидента с беспилотниками, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, если ничего не будет предпринято, то это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены, и укажет на то, что страна предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России.

Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России, — написал он.

Ранее финские СМИ сообщали, что два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. По информации властей, несколько небольших и медленно летящих объектов были замечены в воздушном пространстве страны утром в воскресенье. ВВС Финляндии подняли истребители F/A-18 Hornet.

Как отметил генерал-майор Владимир Попов, налеты на Ленобласть со стороны ВСУ могут быть организованы украинскими ДРГ и спецподразделениями непосредственно с кораблей, которые имеют трафик движения, например в финском морском пароходстве. По его словам, Киев мог договориться об этом с Финляндией, Норвегией или другими странами.