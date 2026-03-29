Стало известно, откуда украинские дроны атаковали Усть-Лугу

Налеты на Ленобласть со стороны ВСУ могут быть организованы украинскими ДРГ и спецподразделениями непосредственно с кораблей, которые имеют трафик движения, например, в финском морском пароходстве, заявил генерал-майор Владимир Попов. По его словам, которые приводит aif.ru, Киев мог договориться об этом с Финляндией, Норвегией или другими странами.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Утром 29 марта Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.