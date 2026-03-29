29 марта 2026 в 20:03

ЦАХАЛ зафиксировала запуск иранских ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вновь зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. По данным пресс-службы ВС, системы противовоздушной обороны ведут перехват.

Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы, — говорится в сообщении.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Маджид Мусави отметил, что иранская армия в ближайшее время планирует нанести удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, американцам дали понять, что пора «убраться подальше» от иранских границ.

До этого КСИР заявил, что американские и израильские вузы на Ближнем Востоке могут считаться легитимными целями. Предупреждение появилось после удара по университету науки и технологий в Тегеране. В ведомстве уточнили, что данное заявление касается исключительно вузов на территории региона.

ЦАХАЛ зафиксировала запуск иранских ракет
