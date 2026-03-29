ЦАХАЛ зафиксировала запуск иранских ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вновь зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. По данным пресс-службы ВС, системы противовоздушной обороны ведут перехват.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Маджид Мусави отметил, что иранская армия в ближайшее время планирует нанести удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, американцам дали понять, что пора «убраться подальше» от иранских границ.