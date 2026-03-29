Пушилин рассказал о позиции ВС РФ в районе Нового Донбасса Пушилин: ВС России улучшили позиции в районе Нового Донбасса вблизи Доброполья

Российские военнослужащие продвинулись в районе Нового Донбасса вблизи Доброполья в ДНР, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в мессенджере MAX. Известно, что населенный пункт располагается в 30 км севернее освобожденного 1 декабря прошлого года Красноармейска.

Мы видим улучшение позиций в районе Нового Донбасса, и продвижение в районе Доброполья разворачивается все более стремительно, — написал глава региона.

Ранее бойцы ВСУ подтвердили начало боев за Славянск и Краматорск в ДНР. По словам источника, местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, которые регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru, Вооруженные силы Украины ждет разгромное поражение в Славянско-Краматорской агломерации. По его мнению, это сражение может стать решающим в ходе специальной военной операции, и оно грозит украинской армии обвалом фронта.